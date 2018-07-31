АТОР назвала самые доступные туры в конце августа На первом месте – Крым

Ассоциация туроператоров назвала самые доступные туры на конец августа. Аналитическая служба АТОР опубликовала результаты мониторинга во вторник.

Рейтинг самых доступных направлений возглавляет Крым – турпутевка на неделю стоит 28,7 тыс. рублей. Дальше следует Анапа (38 тыс. рублей), потом Греция. Замыкают пятерку Турция и Сочи. Отмечается, что средние цены на пакетные туры российских курортов понизились по сравнению с началом месяца, а европейские направления, наоборот, подорожали.

Напомним, ранее АТОР оценила ущерб клиентов «Натали Турс» в 1,1 млрд рублей. По данным ассоциации, компания продала 14 тыс. путевок до конца года. Аннуляция туров может затронуть больше 30 тыс. человек.