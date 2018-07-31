Все новости

31.07.18 / 19:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на повышении

Индекс Мосбиржи - 2321,11; РТС - 1173,06

Фото АБН

Московская биржа во вторник закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 1,11% до 2321,11 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,92% и составил 1173,06 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова отметила, что во вторник российский рынок акций продолжил рост. В результате рублевый индекс Мосбиржи преодолел верхнюю локальную границу сопротивления на отметке 2300 пунктов. Прибавка по рублевому индикатору на сегодняшних торгах в общей сложности составила 1%.

Российскому рынку акций подыграл в целом оптимистичный внешний фон, считает Соснова. Немного приободрили инвесторов новости о том, что США и Китай пытаются возобновить переговоры по торговле и пошлинам. Участники рынков надеются, что таким образом будет предотвращена полномасштабная торговая война между странами.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.