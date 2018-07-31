Московская биржа закрылась на повышении Индекс Мосбиржи - 2321,11; РТС - 1173,06

Московская биржа во вторник закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 1,11% до 2321,11 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,92% и составил 1173,06 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова отметила, что во вторник российский рынок акций продолжил рост. В результате рублевый индекс Мосбиржи преодолел верхнюю локальную границу сопротивления на отметке 2300 пунктов. Прибавка по рублевому индикатору на сегодняшних торгах в общей сложности составила 1%.

Российскому рынку акций подыграл в целом оптимистичный внешний фон, считает Соснова. Немного приободрили инвесторов новости о том, что США и Китай пытаются возобновить переговоры по торговле и пошлинам. Участники рынков надеются, что таким образом будет предотвращена полномасштабная торговая война между странами.