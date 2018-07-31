Цены на нефть умеренно снижаются во вторник Нефть Brent стоит $74,71, WTI - $69,87

В ходе торгов вторника цены на нефть умеренно снижаются. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 10:11 цена на нефть марки Brent с поставкой в сентябре составила $74,71, снизившись на 0,348%. Баррель нефти WTI по сентябрьским фьючерсам подешевел на 0,372% и стоит $69,87.

Напомним, текущая неделя началась с роста цен на нефть. Как отмечал аналитик «Альпари» Роман Ткачук, факторами роста выступили слабый доллар, опасения возобновления санкций США к Ирану, а также снижение экспорта нефти со стороны Венесуэлы, Ливии и Нигерии. По итогам же прошлой недели нефть Brent выросла в цене на 1,7%, нефть WTI – на 0,6%. Сообщалось, что рост был зафиксирован впервые за четыре недели.