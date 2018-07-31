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31.07.18 / 09:12 Новости / Россия и мир / Экономика

Дворкович объяснил рост цен на бензин перестановками в правительстве

И отсутствием должного управления системой во время этих перестановок

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил резкий рост цен на бензин весной этого года «пересменками в правительстве». Об этом он рассказал в интервью РБК, опубликованном во вторник.

Кроме того, по словам Дворковича, происходившее на бензинном рынке объясняется отсутствием должного управления системой сдержек и противовесов в период «пересменки в правительстве». По его словам, нефтяники поймали момент и решили «реализовать накопленный потенциал роста цен».  «Если бы была четкая работа, четкое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен», — отметил Дворкович.

Напомним, в мае 2018 года средние цены на бензин в РФ выросли до 41-42 рубля за литр. В итоге за январь-май цены на бензин выросла на 7,7%. Тогда власти решили принять сдерживающие рост цен меры. Правительство снизило акцизы и договорилось с крупными нефтекомпаниями о фиксировании цен на уровне 30 мая.

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