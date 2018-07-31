ФАС может одобрить сделку Media Markt и «М.Видео» в ближайшие дни Доминирования не будет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может одобрить сделку Media Markt и «М.Видео» в ближайшие дни. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.

ФАС не видит нарушений в сделке, передает ТАСС. По словам Цариковского, доля Media Markt на российском рынке была небольшой. Поэтому покупка «М.Видео» сети Media Markt не приведет к доминированию компании, считает замруководителя антимонопольной службы. Сделку могут закрыть в ближайшие дни, уточнил Цариковский.

Напомним, о сделке стало известно в июне. Владелец сети Media Markt холдинг Media-Saturn получает 15% «М.Видео». За это компания платит 258 млн евро. Также «М.Видео» получает российскую сеть Media Markt.