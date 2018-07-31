Все новости

31.07.18 / 19:33 Новости / Россия и мир / Экономика

ФАС может одобрить сделку Media Markt и «М.Видео» в ближайшие дни

Доминирования не будет

Тарифный кодекс

Фото: consultantplus.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может одобрить сделку Media Markt и «М.Видео» в ближайшие дни. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.

ФАС не видит нарушений в сделке, передает ТАСС. По словам Цариковского, доля Media Markt на российском рынке была небольшой. Поэтому покупка «М.Видео» сети Media Markt не приведет к доминированию компании, считает замруководителя антимонопольной службы. Сделку могут закрыть в ближайшие дни, уточнил Цариковский.

Напомним, о сделке стало известно в июне. Владелец сети Media Markt холдинг Media-Saturn получает 15% «М.Видео». За это компания платит 258 млн евро. Также «М.Видео» получает российскую сеть Media Markt.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.