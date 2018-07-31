Топонимическая комиссия Петербурга решила назвать Крымским сквер в Приморском районе На проспекте Авиаконструкторов

Топонимическая комиссия Петербурга решила назвать Крымским сквер в Приморском районе. Соответствующее решение принято на заседании во вторник.

Крымским станет безымянный сквер у дома №18 на проспекте Авиаконструкторов, передает «Петербургский дневник». Также комиссия решила назвать сквер на Большом Сампсониевском проспекте – Боткинским, на Малой Карпатской – Карпатским, на проспекте Обуховской Обороны – Николая Львова.

Кроме этого, на заседании решили присвоить саду на улице Академика Крылова имя Салтыкова. На Красной улице в Колпино сквер получил имя Никольский, зеленая зона на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского – Раисы Штрейс.

Добавим, ранее топонимическая комиссия решила дать имя скверу на Гангутской улице. Он находится между Гагаринской улице и Соляным переулком Его назвали в честь Даниила Гранина. Члены комиссии приняли решение единогласно.