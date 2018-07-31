Контрольно-счетная палата Петербурга нашла в Академии легкой атлетики нарушений на 26,8 млн рублей Всего около 90 нарушений

По итогам проверки Контрольно-счетная палата Петербурга обнаружила в Академии легкой атлетики (подведомственна комитету по физической культуре и спорту) около 90 нарушений на общую сумму порядка 26,8 млн рублей. Об этом стало известно во вторник.

Так, КСП нашла нарушения в бухгалтерской деятельности академии, в проведении инвентаризации, а также в обращении с госсобственностью, уточняет «Закс.ру». В частности, в 2016-2017 годах организация предоставила свое имущество организаторам двух выставок.

Кроме того, в 2016 году академия вела нелицензированную медицинскую практику, повлекшую расходы в размере 4 млн рублей. Также она нарушала правила при проведении госзакупок и завышала жалованье своему директору, указывает издание. С последним в учреждении согласились и сделали перерасчет, отмечает «Закс.ру».

Добавим, по итогам 2017 года КСП Петербурга провела 56 плановых проверок, обследовав более 500 объектов. В результате ведомство выявило нарушений на общую сумму порядка 13,4 млрд рублей. В том числе в части нецелевого использования средств бюджета на 281 млн рублей.