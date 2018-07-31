Все новости

31.07.18 / 15:21 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербургский метрополитен рассказал о закрывшейся станции «Дачное»

Станция работала 11 лет

Фото пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен»

В 1960-х в Кировском районе Ленинграда началась активная застройка, а конечной станцией метрополитена на тот момент была «Автово». Чтобы решить проблему с транспортом в районе, было принято решение создать временную станцию «Дачное», рассказали во вторник в пресс-службе подземки.

«Дачное» стала первой и единственной станцией петербургского метрополитена открытого типа. Она представляла собой ж/д платформу с навесом, рассчитанную на пять вагонов – выход из шестого вагона осуществлялся только через первую дверь.

За 300 м от платформы станции поезд выезжал из подземного тоннеля, но ехал не в депо, а за пассажирами. Поезда прибывали к платформе поочередно с каждой стороны.

Как отметили в подземке, опыт эксплуатации станции показал, что полностью открытые пассажирские участки метро не подходят для Петербурга из-за климата. Поэтому существующие наземные станции петербургского метрополитена оснащены павильонами.

Добавим, станция метро «Дачное» была открыта в 1966 году, а закрыта в 1977 году. В это время метрополитен запустил станции «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов». Таким образом, закрытие «Дачной» стало плановым. Построенный для станции вестибюль на Трамвайном проспекте передали Госавтоинспекции.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,152 seconds.