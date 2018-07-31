Петербургский метрополитен рассказал о закрывшейся станции «Дачное» Станция работала 11 лет

В 1960-х в Кировском районе Ленинграда началась активная застройка, а конечной станцией метрополитена на тот момент была «Автово». Чтобы решить проблему с транспортом в районе, было принято решение создать временную станцию «Дачное», рассказали во вторник в пресс-службе подземки.

«Дачное» стала первой и единственной станцией петербургского метрополитена открытого типа. Она представляла собой ж/д платформу с навесом, рассчитанную на пять вагонов – выход из шестого вагона осуществлялся только через первую дверь.

За 300 м от платформы станции поезд выезжал из подземного тоннеля, но ехал не в депо, а за пассажирами. Поезда прибывали к платформе поочередно с каждой стороны.

Как отметили в подземке, опыт эксплуатации станции показал, что полностью открытые пассажирские участки метро не подходят для Петербурга из-за климата. Поэтому существующие наземные станции петербургского метрополитена оснащены павильонами.

Добавим, станция метро «Дачное» была открыта в 1966 году, а закрыта в 1977 году. В это время метрополитен запустил станции «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов». Таким образом, закрытие «Дачной» стало плановым. Построенный для станции вестибюль на Трамвайном проспекте передали Госавтоинспекции.