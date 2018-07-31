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31.07.18 / 21:35 Новости / Россия и мир / Экономика

Мутко сообщил новых функциях Фонда ЖКХ

Займется расселением аварийного жилья

Вице-премьер Виталий Мутков сообщил о новых возможных функциях Фонда ЖКХ. Такое заявление он сделал во вторник.

Фонд займется расселением аварийного жилья, передает ТАСС. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму на осеннюю сессию, отметил Мутко. По его словам, документ требуется принять сразу для запуска механизма по расселению аварийного жилья 1 января.

Отметим, расселение жилья проводят Фонд содействия реформированию ЖКХ и Минстрой. Программа была рассчитана до конца 2017 года. При этом, ведомства выявили новые дома, которые подлежат расселению. Программу продлили на год.

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