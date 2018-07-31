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31.07.18 / 16:28 Новости / Общество / Россия и мир

ОНФ сообщил о росте смертности в больницах

В прошлом году – 1,8%

Общественный народный фронт (ОНФ) сообщил о росте смертности в больницах. Организация сделала соответствующее заявление во вторник.

ОНФ и фонд «Здоровье» проанализировали данные Росстата о внутрибольничной летальности. Специалисты выяснили, что в 2013 году смертность в больнице составляла 1,55% от общего числа пациентов. В 2016 году показатель составил 1,77%, в 2017 – 1,8%.

Также эксперты организаций изучили информацию Минздрава России за 2016-2017 года. Согласно полученным данным, показатель летальности увеличился в 2017 году в больницах 61 субъекта России. Самый большой рост в Северной Осетии и Карелии – на 0,22%. Затем идут Иркутская область – на 0,17%, Псковская область – на 0,15%, Алтайский край – 0,14%.

Специалисты зарегистрировали смертность выше среднего показателя в 45 регионах страны. На первом месте – Карелия. Там летальность составила 2,86%. Следом идет Ленинградская область – 2,76%, Севастополь – 2,72%.

Отметим, в июне правительство Ленинградской области заявило о снижении смертности в 2017 году. Ведомство отметило, что регион стал лидером в России в этой области. Смертность в области снизилась на 9,5%. При этом, в среднем по стране – на 6,8%, уточнили в правительстве.

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