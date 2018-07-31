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31.07.18 / 19:57 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург попал в рейтинг самых романтичных мест

Занял 11 место

Фото АБН

Петербург попал в рейтинг самых романтичных мест. Об этом стало известно во вторник.

Издательство из Великобритании Mills & Boon опросило ведущих в области туризма экспертов и 2 тыс. туристов, передает Daily Mail. Согласно результата опроса, Петербург занял 11 место в рейтинге.

Первое место получил Париж. За ним идут греческий остров Санторини и Венеция. В топ-10 вошли итальянский город Амальфи, бельгийский город Брюгге, острова Мауи, Бора-Бора, Гили и Серф, а также исландская гора Киркьюфетль.

Отметим, ранее Петербург попал в список 100 самых посещаемых городов мира. Его составила компания Euromonitor International. Петербург занял 70 место.

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