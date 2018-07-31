Арбитраж Петербурга ввел процедуру наблюдения в отношении «Юлмарт Девелопмент» Признать компанию банкротом потребовали еще в 2016 году

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Юлмарт Девелопмент» (структура «Юлмарта»). Об этом стало известно накануне из картотеки арбитражных дел.

Согласно материалам на сайте, осенью 2016 года ООО «Балтийская электронная площадка» потребовала признать «Юлмарт Девелопмент» банкротом. В конце прошлого года компания передала право требования ООО «Консультационная группа “Санация “», а после этого — компании «Биг Бокс».

Обновление: По словам Валерия Зинченко, управляющего партнера коллегии адвокатов Pen&Paper (представляет интересы Дмитрия Костыгина), крупнейшие акционеры всегда были открыты к переговорам и заинтересованы в сохранении и развитии компаний.

«Корпоративный конфликт, инициированный одним из акционеров Михаилом Васинкевичем и компанией А1, а также синхронные и, увы, не конструктивные действия крупнейшего кредитора компании привели к тому, что это, по усмотрению суда, по-видимому, оказалось неизбежным. К сожалению оппоненты Костыгина не думают об интересах сотрудников компании и продолжают бессмысленный корпоративный конфликт, вместо того, чтобы договориться», — прокомментировал Зинченко.

Добавим, «Биг Бокс» принадлежит совладельцам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру. Компания управляет сетью «Оптоклубов «Ряды». Ранее сообщалось, что процедура наблюдения также введена в «Юлмарт РСК». Кроме того, в начале августа суд должен рассмотреть иск о несостоятельность в отношении ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания».