Станцию метро «Пролетарская» в Петербурге временно закрыли для пассажиров Из-за бесхозного предмета

Станцию «Пролетарская» петербургского метрополитена временно закрыли для пассажиров. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе подземки.

Станция стала недоступна в 10:09 по московскому времени. Причина закрытия – обнаружение бесхозного предмета.

Обновление: В 10:54 станция «Пролетарская» открыта.

Добавим, с 30 июля в Петербурге закрыта станция «Академическая». Метрополитен проводит капитальный ремонт. Ожидается, что работы займут 11 месяцев.