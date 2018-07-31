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31.07.18 / 15:40 Новости / Петербург и Ленобласть

Пулковская таможня собрала платежей на 5,82 млрд рублей в I полугодии

И оформила 27 тыс. деклараций на товары

Фото АБН

По итогам шести месяцев 2018 года Пулковская таможня собрала таможенных и иных платежей в бюджет РФ на общую сумму порядка 5,82 млрд рублей, что на 24% больше год к году. Об этом в ведомстве сообщили во вторник.

Кроме того, за указанный период таможня оформила около 27 тыс. деклараций на товары — рост объемов декларирования в торговом обороте составил 9,5%. Грузооборот за январь-июнь увеличился на 11% в годовом выражении.

При этом пассажиропоток в зоне деятельности Пулковской таможни составил 2,95 млн человек. Год к году показатель вырос на 24%. Также таможней было оформлено около 24,37 тыс. воздушных судов (+20%).

Ранее Пулковская таможня рассказала об итогах работы системы tax free в период ЧМ-2018. За это время на таможенном посту аэропорта «Пулково» печати были поставлены на 1145 чеках. В частности, услуга была популярна у туристов из Китая.

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