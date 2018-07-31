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31.07.18 / 09:53 Новости / Россия и мир

Счетная палата: государство не знает о реальных объемах мусора в РФ

В 2017 году свалками и навалами было занято около 10 тыс. гектаров земли

В Счетной палате заявили, что объемы мусора в настоящее время не учитываются государством на должном уровне. Об этом в ведомстве сообщили во вторник.

Счетная палата проанализировала результаты госпрограммы «Охрана окружающей среды», а также документацию в сфере обращения с отходами. Сообщается, что в 2017 году свалками и навалами было занято около 10 тыс. гектаров земли, половина площади которой – это населенные пункты.

«Государство не знает о реальных объемах мусора, который выбрасывают люди. К примеру, Росприроднадзору известно о 3,4 млн тонн таких отходов. Однако это в 10 раз меньше объема, данными о котором располагают контрольно-счетные органы только 36 регионов», — заявили в ведомстве.

Напомним, в январе премьер Дмитрий Медведев одобрил план развития промышленности  по переработке и утилизации отходов до 2030 года.  Подсчетам Минпромторга, на развитие отрасли понадобится 5 трлн рублей в течение 12 лет. В начале июня президент Владимир Путин назначил ответственными за решение экологических проблем РФ вице-премьера Алексея Гордеева и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Минприроды позже сообщило о подготовке проекта «Экология», в рамках которого планируют устранить 200 незаконных свалок и полигонов по всей стране.

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