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31.07.18 / 15:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Uber закрыл отдел по разработке беспилотного грузовика

Для концентрации на беспилотных легковых машинах

Фото: obozrevatel.com

Uber закрыл отдел по разработке беспилотного грузовика. Об этом сообщил глава Uber Advanced Technologies Group Эрик Мейхофер.

Компания решила направить все усилия на разработку беспилотного легкового автомобиля, передает CNN. По словам Мейхофера, это лучший путь для концентрации умений и энергии сотрудников. Он не сообщил число работников, которых коснется закрытие программы.

Напомним, Uber начал разрабатывать беспилотные грузовики в 2016 году. Компания провела несколько испытаний. Также организация разрабатывает беспилотные легковые автомобили. В мае текущего года одна из этих машин сбила пешехода. Uber приостановил испытания беспилотников.

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