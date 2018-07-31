Врио главы НАО рассказал Путину о строительстве жилья в регионе Более 100 тыс. кв. метров признаны в НАО ветхим и аварийным жильем

Врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский рассказал президенту Владимиру Путину о строительстве жилья и социальной инфраструктуры в регионе. Эти вопросы они обсудили в ходе встречи во вторник.

По словам Цибульского, больше 100 тыс. кв. метров признаны в НАО ветхим и аварийным жильем. Также он сообщил, что в 2017 году ввели 15 тыс. кв. метро нового жилья, а в этом – 12,5 тыс. кв. метров. В планах – увеличить этот показатель до 23, а потом до 25 тыс. кв. метров.

Напомним, ранее глава минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что строительство транспортного перехода между Сахалином и материковой Россией будет финансироваться по большей части за счет компании РЖД. С идеей строительства моста в июне выступили депутаты сахалинской областной думы. Позже Путин поручил правительству проработать этот вопрос.