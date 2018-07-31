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31.07.18 / 18:49 Новости / Россия и мир / Экономика

«Яндекс» запустил сервис для сбора анкет и создания опросов

Он бесплатный

«Яндекс» запустил сервис для сбора анкет и создания опросов «Яндекс.Формы». Об этом организация сообщила во вторник.

Сервис является бесплатным. В компании заявили, что пользователь без особых навыков может создать формы для сбора обратной связи от клиентов и других данных.

Форма создается из готовых блоков. В них требуется вставить необходимый текст. Также существует несколько разных форм для ответов: поле для ввода текста, шкала оценки, варианты ответов и другие.

Сервис собирает ответы в таблицу. Формы интегрированы с системой для организации работы в компании «Яндекс.Трекером».

Напомним, ранее аналогичный сервис запустила Mail.Ru Group. Он получил название Askbox. Этот сервис добавлен в платформу «Mail.Ru для бизнеса». Компания предложила провести первый опрос бесплатно, затем требуется выбрать один из трех тарифов.

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