В Петербурге до 2 августа закрыли движение по улице Сикейроса В связи с этим изменятся трассы автобусов

В Петербурге до четверга, 2 августа, закрыли движение транспорта по улице Сикейроса на участке от улицы Есенина до проспекта Художников. Об этом накануне сообщили в городском комитете по транспорту.

Ограничения будут действовать с 22:00 30 июля до 05:00 2 августа. Специалисты проведут на этом участке реконструкцию теплосети.

В комитете добавили, что в связи с закрытием движения изменены трассы автобусов №№ 80, 123, а также «коммерческих» К-123, К-173, К-200 и К-208. Подробнее об изменении их движении можно узнать по ссылке.

В настоящий момент в Петербурге также ограничено движение по Большому Обуховскому мосту. По 6 августа для автомобилистов доступны только две полосы. Кроме того, по оставшимся полосам введено ограничение скорости.