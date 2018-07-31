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31.07.18 / 11:10 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге до 2 августа закрыли движение по улице Сикейроса

В связи с этим изменятся трассы автобусов

ремонт дорог

Фото АБН

В Петербурге до четверга, 2 августа, закрыли движение транспорта по улице Сикейроса на участке от улицы Есенина до проспекта Художников. Об этом накануне сообщили в городском комитете по транспорту.

Ограничения будут действовать с 22:00 30 июля до 05:00 2 августа. Специалисты проведут на этом участке реконструкцию теплосети.

В комитете добавили, что в связи с закрытием движения изменены трассы автобусов №№ 80, 123, а также «коммерческих» К-123, К-173, К-200 и К-208. Подробнее об изменении их движении можно узнать по ссылке.

В настоящий момент в Петербурге также ограничено движение по Большому Обуховскому мосту. По 6 августа для автомобилистов доступны только две полосы. Кроме того, по оставшимся полосам введено ограничение скорости.

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