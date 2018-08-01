Московская биржа закрылась в красной зоне Индекс Москбиржи - 2315,18; РТС - 1160,09

Московская биржа в среду закрылась в красной зоне. Индекс Мосбиржи снизился на 0,26% до 2315,18 пунктов. Индекс РТС упал на 1,11% и составил 1160,09 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский рынок акций к вечеру среды оказался в плену смешанных настроений. Рынку больше не на чем расти, но и повода выйти из позиций и начать распродажу тоже нет. Индекс Мосбиржи в результате попытался закрепиться в пределах 2310-2325 пунктов, что ему вполне удалось. Индекс РТС спустился в область 1165 пунктов. При этом, по мнению аналитика, у валютного индикатора есть шансы на дальнейшее скольжение вниз.

Доллар США вернулся выше 62,85 рублей. Если итоги заседания ФРС не преподнесут американской валюте неприятных сюрпризов, то в четверг пара доллар/рубль направится в сторону 63,00-63,15 рублей, считает Бодрова. Евро/рубль пока стабильно остается в пределах 73-74 рублей.