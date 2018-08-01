Все новости

01.08.18 / 19:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс Москбиржи - 2315,18; РТС - 1160,09

биржа

Фото АБН

Московская биржа в среду закрылась в красной зоне. Индекс Мосбиржи снизился на 0,26% до 2315,18 пунктов. Индекс РТС упал на 1,11% и составил 1160,09 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский рынок акций к вечеру среды оказался в плену смешанных настроений. Рынку больше не на чем расти, но и повода выйти из позиций и начать распродажу тоже нет. Индекс Мосбиржи в результате попытался закрепиться в пределах 2310-2325 пунктов, что ему вполне удалось. Индекс РТС спустился в область 1165 пунктов. При этом, по мнению аналитика, у валютного индикатора есть шансы на дальнейшее скольжение вниз.

Доллар США вернулся выше 62,85 рублей. Если итоги заседания ФРС не преподнесут американской валюте неприятных сюрпризов, то в четверг пара доллар/рубль направится в сторону 63,00-63,15 рублей, считает Бодрова. Евро/рубль пока стабильно остается в пределах 73-74 рублей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.