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01.08.18 / 16:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Губернатор Чукотки рассказал Путину о средних зарплатах врачей в 180 тыс. рублей

И что обеспеченность региона врачами – одна из самых высоких в РФ

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Фото: news.vse42.ru

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин сообщил, что средняя зарплата врача в регионе составляет 180 тыс. рублей. Об этом он рассказал президенту Владимиру Путину на рабочей встрече в среду.

Он также отметил, что обеспеченность региона врачами – одна из самых высоких в РФ. По его словам, в регионе есть лишь недостаток узких специалистов, но правительство работает над их привлечением.

Напомним, в конце июля губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт также отчитался президенту о зарплатах местных врачей. По его словам, средний заработок врача в регионе составляет 81 тыс. рублей. Также он сообщил, что учителя при этом зарабатывают 45 тыс. рублей. Шпорт отметил, что в регионе идет тенденция к увеличению зарплат работников.

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