Индекс холостяка: пельмени и сосиски вновь дорожают

Пельмени отыграли падение цены на 48 рублей в прошлые две недели и подорожали в этот раз на 58 рублей. Сосиски тоже отчасти вернули прежнюю стоимость – их цена выросла на 17 рублей после снижения на 27 рублей. Сыр стал дороже на 15 рублей. Значительно подешевела лишь греча. Ее стоимость снизилась на 10 рублей. Остальные продукты в корзине стоят примерно так же, как две недели назад.
«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Проект стартовал в феврале 2016 года. В новом сезоне мы следим за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга каждые две недели.
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