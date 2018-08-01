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01.08.18 / 11:27 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Индекс холостяка: пельмени и сосиски вновь дорожают

С 16 по 30 июля стоимость потребительской корзины петербургского холостяка выросла на 3%. Подорожание произошло в основном за счет сосисок и пельменей, цены на которые вновь выросли после снижения двухнедельной давности. Стоимость корзины в этот раз составила 2334 рубля.

Пельмени отыграли падение цены на 48 рублей в прошлые две недели и подорожали в этот раз на 58 рублей. Сосиски тоже отчасти вернули прежнюю стоимость – их цена выросла на 17 рублей после снижения на 27 рублей. Сыр стал дороже на 15 рублей. Значительно подешевела лишь греча. Ее стоимость снизилась на 10 рублей. Остальные продукты в корзине стоят примерно так же, как две недели назад.  

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Проект стартовал в феврале 2016 года. В новом сезоне мы следим за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга каждые две недели.

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