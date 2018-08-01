Петербургский «ИТМО Хайпарк» получил стратегию развития А в совете директоров проекта обновился состав

На заседании совета директоров «ИТМО Хайпарк» в Москве иннопарку утвердили стратегию развития. Об этом во вторник сообщили в Смольном.

Стратегия подразумевает, что проект в городе-спутнике Южном поможет РФ перейти к цифровой инновационной экономике, развивать технологии и готовить специалистов в области науки и промышленности. На заседании также обновили состав совета директоров. Председателем вновь стал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Напомним, ранее стало известно, что власти Петербурга вложат в уставной капитал «ИТМО-Хайпарка» 1,3 млрд рублей. Проект станет частью города-спутника «Южный», который возводится в Пушкинском районе. В парке будут подготавливать специалистов высокотехнологичных отраслей науки и промышленности.