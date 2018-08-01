Покупки и продажи, США и активы Дерипаски. Итоги среды

Минфин США продлил срок отказа от активов российского предпринимателя Олега Дерипаски. Japan Tobacco закрыла сделку по покупке «Донского табака». В это время клиенты «Натали Турс» пытаются получить выплаты. Центробанк принял решение продать санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк. Генпрокуратура отчиталась о работе по предотвращению коррупции.

США продлили срок избавления от активов Дерипаски. Он увеличен до 23 октября текущего года.

Japan Tobacco завершила сделку по приобретению «Донского табака». Сумма сделки составила $1,6 млрд .

Клиенты «Натали Турс» не могут получить выплаты. Некоторые клиенты уже подают иски в суд.

Центробанк решил продать Азиатско-Тихоокеанский банк в сентябре. При этом, в августе регулятор докапитализирует его на 10 млрд рублей.

В России в I полугодии на 11,3% чаще стали выявлять взяточничество. Всего выявлено 2242 эпизода по получению взятки.