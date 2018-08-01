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01.08.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Покупки и продажи, США и активы Дерипаски. Итоги среды

Минфин США продлил срок отказа от активов российского предпринимателя Олега Дерипаски. Japan Tobacco закрыла сделку по покупке «Донского табака». В это время клиенты «Натали Турс» пытаются получить выплаты. Центробанк принял решение продать санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк. Генпрокуратура отчиталась о работе по предотвращению коррупции.

Коллаж АБН

США продлили срок избавления от активов Дерипаски. Он увеличен до 23 октября текущего года.

Japan Tobacco завершила сделку по приобретению «Донского табака». Сумма сделки составила $1,6 млрд .

Клиенты «Натали Турс» не могут получить выплаты. Некоторые клиенты уже подают иски в суд.

Центробанк решил продать Азиатско-Тихоокеанский банк в сентябре. При этом, в августе регулятор докапитализирует его на 10 млрд рублей.

В России в I полугодии на 11,3% чаще стали выявлять взяточничество. Всего выявлено 2242 эпизода по получению взятки.

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