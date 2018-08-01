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01.08.18 / 13:23 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге умерла актриса Людмила Глухова

Она снималась в сериале «Улицы разбитых фонарей»

фото: vk.com

В Петербурге на 55-м году жизни умерла актриса Людмила Глухова. Об этом в среду сообщили в культурно-досуговом центре «Красногвардейский», где работала Глухова.

Людмила Глухова работала в центре с 2012 года. Она занимала там должность художественного руководителя.

Отметим, Людмила Глухова была лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска». Она получила ее в 2005 году за роль в спектакле «Песни дождя». Также актриса снялась в нескольких российских телесериалах, среди которых был известный сериал «Улицы разбитых фонарей».

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