В Петербурге умерла актриса Людмила Глухова Она снималась в сериале «Улицы разбитых фонарей»

В Петербурге на 55-м году жизни умерла актриса Людмила Глухова. Об этом в среду сообщили в культурно-досуговом центре «Красногвардейский», где работала Глухова.

Людмила Глухова работала в центре с 2012 года. Она занимала там должность художественного руководителя.

Отметим, Людмила Глухова была лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска». Она получила ее в 2005 году за роль в спектакле «Песни дождя». Также актриса снялась в нескольких российских телесериалах, среди которых был известный сериал «Улицы разбитых фонарей».