Правоохранительные органы провели обыск в Азербайджанском театре в Дагестане В театре информацию опровергли

Правоохранительные органы провели обыск в Азербайджанском государственном драматическом театре в Дагестане. Об этом сообщил информированный источник во вторник вечером.

Театр находится в городе Дербент, передает «Интерфакс». По данным источника, в театре прошла выемка из-за финансовых махинаций руководства. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнил источник.

В театре опровергли информацию об обысках, передает в среду «Это Кавказ» со ссылкой на ТАСС. Директор театра Фирдоуси Аскеров заявил, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее обыски прошли в администрации Дербентского района. Они состоялись в марте текущего года. После обысков правоохранительные органы задержали главу района Магомеда Джелилова. На него завели уголовное дело.