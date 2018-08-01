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01.08.18 / 13:49 Новости / Общество / Россия и мир

Правоохранительные органы провели обыск в Азербайджанском театре в Дагестане

В театре информацию опровергли

Правоохранительные органы провели обыск в Азербайджанском государственном драматическом театре в Дагестане. Об этом сообщил информированный источник во вторник вечером.

Театр находится в городе Дербент, передает «Интерфакс». По данным источника, в театре прошла выемка из-за финансовых махинаций руководства. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнил источник.

В театре опровергли информацию об обысках, передает в среду «Это Кавказ» со ссылкой на ТАСС. Директор театра Фирдоуси Аскеров заявил, что распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее обыски прошли в администрации Дербентского района. Они состоялись в марте текущего года. После обысков правоохранительные органы задержали главу района Магомеда Джелилова. На него завели уголовное дело.

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