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01.08.18 / 16:03 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Пассажиропоток на «Аллегро» упал на 9,1%

А на «Сапсанах» вырос

Пассажиропоток на поездах «Аллегро» в первом полугодии упал на 9,1%. Об этом в среду сообщил первый заместитель директора Агентства внешнего транспорта Евгений Батраков, передает корреспондент АБН.

Поездами, которые курсируют между Петербургском и Хельсинки, воспользовались 225 тыс. пассажиров. В то же время «Сапсанами» между Москвой и Петербургом воспользовались 2,6 млн человек. Прирост пассажиропотока составил 10,8%.

Всего в Петербурге поездами с начала года воспользовались 29 млн человек. При этом только 5 млн из них воспользовались поездами дальнего следования.

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