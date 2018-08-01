Продажи автомобилей в Петербурге выросли на 20% Динамика продаж замедлилась в июне из-за ЧМ-2018

За полгода продажи автомобилей в Петербурге выросли на 20% в годовом выражении. Об этом в среду сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

В течение первого полугодия 2018 года в Петербурге продали 74,7 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Лидером продаж стал Hyundai, на втором месте – Kia, а на третьем – Lada. При этом в июне динамика продаж замедлилась. Аналитики называют причиной чемпионат мира по футболу. В общем объеме продаж по итогам первого полугодия доля Петербурга составила 8,8%.

Напомним, ранее «Автостат» назвал самые популярные кроссоверы в Москве и Петербурге по итогам пяти месяцев 2018 года. В Петербурге в первую тройку вошли Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander и Volkswagen Tiguan. Автомобили марки Hyundai Creta при этом стали лидерами продаж в обоих городах.