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01.08.18 / 12:14 Банки / Новости / Россия и мир

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам

Минимальная ставка в рамках акции составит 11,7%

Северо-Западный банк Сбербанка

Фото: 360tv.ru

Сбербанк запустил осеннюю акцию по потребительским кредитам со сниженной на  0,2-1,2 п.п. ставкой. Об этом в компании сообщили в среду.

Максимальное снижение ставок коснется кредитов от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей для клиентов, которые не получают пенсионных и зарплатных зачислений в банке. Минимальная ставка в рамках акции составит 11,7%. Получить кредит на предложенных условиях можно с 1 августа до 12 14 октября.

Добавим, это ежегодная акция Сбербанка по потребительским кредитам. По словам Сергея Широкова, управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка, акция позволит поддерживать высокий спрос, который наблюдался в первом полугодии 2018 года. Тогда кредитная организация выдала кредитов на 714 млрд рублей, что превысило прошлогодний результат на 74% и стало рекордным показателем за все предыдущие годы.

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