Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам Минимальная ставка в рамках акции составит 11,7%

Сбербанк запустил осеннюю акцию по потребительским кредитам со сниженной на 0,2-1,2 п.п. ставкой. Об этом в компании сообщили в среду.

Максимальное снижение ставок коснется кредитов от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей для клиентов, которые не получают пенсионных и зарплатных зачислений в банке. Минимальная ставка в рамках акции составит 11,7%. Получить кредит на предложенных условиях можно с 1 августа до 12 14 октября.

Добавим, это ежегодная акция Сбербанка по потребительским кредитам. По словам Сергея Широкова, управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка, акция позволит поддерживать высокий спрос, который наблюдался в первом полугодии 2018 года. Тогда кредитная организация выдала кредитов на 714 млрд рублей, что превысило прошлогодний результат на 74% и стало рекордным показателем за все предыдущие годы.