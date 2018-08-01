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01.08.18 / 12:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Перевозчики попросили Смольный увеличить стоимость проезда в Петербурге

На два рубля

повышение цен на проезд

Фото АБН

Петербургские перевозчики ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Пассажиравтотранс» подали заявки в Смольный на повышение стоимости проезда с 2019 года. Об этом в среду сообщает «Коммерсантъ СПб».

Перевозчики просят увеличить стоимость разового проезда на два рубля. Сообщается, что решение правительства будет зависеть от полученных комитетом по тарифам заявок и возможностям городского бюджета.

Отметим, в последний раз стоимость проезда в Петербурге повышали в январе прошлого года. Тогда проезд в метро подорожал с 40 рублей до 45 рублей. В конце июля правительство Петербурга заявляло, что планирует сохранить стоимость проезда в 2019 году. В настоящее время разовый проезд на наземном транспорте стоит 40 рублей, в метро – 45 рублей.

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