Перевозчики попросили Смольный увеличить стоимость проезда в Петербурге На два рубля

Петербургские перевозчики ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Пассажиравтотранс» подали заявки в Смольный на повышение стоимости проезда с 2019 года. Об этом в среду сообщает «Коммерсантъ СПб».

Перевозчики просят увеличить стоимость разового проезда на два рубля. Сообщается, что решение правительства будет зависеть от полученных комитетом по тарифам заявок и возможностям городского бюджета.

Отметим, в последний раз стоимость проезда в Петербурге повышали в январе прошлого года. Тогда проезд в метро подорожал с 40 рублей до 45 рублей. В конце июля правительство Петербурга заявляло, что планирует сохранить стоимость проезда в 2019 году. В настоящее время разовый проезд на наземном транспорте стоит 40 рублей, в метро – 45 рублей.