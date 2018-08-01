ТОП-5 объектов «серого пояса» Петербурга для застройки жильем

Общая площадь промышленных зон Петербурга – более 19 тыс. Га. 40% этих площадей расположены в центре города. Аналитики УК «Мультимекс» составили свой рейтинг ТОП-5 самых привлекательных мест рядом с объектами культуры и спорта, а также в «сером поясе» Санкт-Петербурга для потенциального расположения жилой недвижимости.

Лидирует в рейтинге Петровский остров с территорией 130 Га и общей площадью уже реализуемых проектов в 500 тыс. м2 жилья. Место получило исключительно элитный статус, благодаря возможности создания обособленной и однородной жилой среды. «Средняя цена квадратного метра в этом районе составит только на этапе продаж 200-250 тыс. рублей за м2 и выше. В будущем, когда пятен под застройку будет становиться все меньше, эта локация будет только дорожать», — отмечает руководитель УК «Мультимекс», бизнесмен Андрей Пригульный.

На втором месте район Петербурга, получивший «бизнес»-статус — Московский. Его потенциал — более 800 тыс м2 жилья. По мнению аналитиков УК «Мультимекс», Московский район привлекателен для девелоперов, прежде всего, развитой инфраструктурой, удобным выездом к КАД, к аэропорту, а также в центр города. В этом районе сосредоточено более 20% потенциально интересных для застройки жильем территорий. Наиболее интересные – Предпортовая промзона и Пулковская промзона.

На третьем месте — Октябрьская набережная. Ее потенциал — более 2,5 млн м2 жилья. Правда, эконом класса. На четвертом месте — территория СКК «Петербургский», которую городская администрация планирует отдать под застройку 300 тыс м2 жилья. «Квартиры в Московском районе продаются в среднем за 130.000 – 170.000 рублей за м2. Коммерческие помещения – примерно в том же диапазоне. По нашим оценкам, учитывая объем строительства, расходы на реновацию, проектирование и строительство жилья, прибыль все равно может быть колоссальной – до 10 млрд. рублей», — отмечает руководитель УК «Мультимекс», бизнесмен Андрей Пригульный.

На последнем месте — Арсенальная улица, которая могла бы дать городу еще 200 тыс м2 жилых площадей. «Несмотря на близость воды, метро, и возможность постройки видового жилья на той части улиц, которая, выходит на набережную, она до сих пор мало привлекательна для инвесторов из-за плохой экологии района и неоднозначного окружения», — отмечают в УК «Мультимекс».

Основной сложностью при редевелопменте могут быть переговоры с собственниками промышленных площадей, у которых может быть не самая прозрачная структура владения и множество собственников у одной или нескольких частей территории.

В целом, в Петербурге около 13% всей территории занимают промышленные зоны, 40% из них расположены в центре города, если к ним прибавить неэффективно используемые площади образовательных или научных учреждений, то цифра будет достигать 50%, тогда как нормой для европейского туристического города – всего лишь около 7-10%.