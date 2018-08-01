Смольный выделили РПЦ три участка в регионе В Приморском, Красносельском районах и Колпино

Смольный выделили три участка в регионе под строительство объектов РПЦ. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации Петербурга.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановления. С епархией заключат соответствующие договоры в течение месяца.

Согласно постановлениям, Санкт-Петербургской епархии передали участок 9 на Константиновском проспекте в Приморском районе. Он находится восточнее дома №11, литера А. Участок предоставлен в безвозмездное пользование на 10 лет.

Также епархия получила в безвозмездное пользование участок 14 на проспекте Героев в Красносельском районе. Срок действия договора – 10 лет.

Кроме этого, Смольный передал Церкви участок 3 на улице Коммунаров в поселке Петро-Славянка Колпинского района. Срок аналогичный – 10 лет.

Отметим, Санкт-Петербургская епархия получает объекты в безвозмездное пользование не первый раз. Также епархия хочет получить Исаакиевский собор в Петербурге. Местные жители неоднократно выступали против. В июне руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков заявил, что Церковь ведет «добрый» диалог о передаче собора с властями.