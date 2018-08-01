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01.08.18 / 20:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» в I полугодии 2018 года составил 7,18 млрд рублей

В прошлом году была прибыль 2,31 млрд рублей

Фото АБН

Чистый убыток «Аэрофлота» в I полугодии текущего года по РБСУ составил 7,18 млрд рублей. Об этом стало известно из опубликованной в среду отчетности компании.

Выручка авиакомпании увеличилась на 10,6% год к году. Она составила 219,16 млрд рублей. В «Аэрофлоте» считают, что рост выручки произошел из-за увеличения производственных показателей и укрепления курса основных иностранных валют.

Также вырос пассажиропоток компании. Он стал больше на 6,4% год к году до 16,2 млн пассажиров. Себестоимость продаж увеличилась на 21,5% до 228,4 млрд рублей.

В авиакомпании отметили, что затраты выросли из-за увеличения трат на основную статью расходов – авиационное топливо. «Аэрофлот» потратил на него 15,845 млрд рублей. Это на 39,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме этого, компания сообщила о росте затрат на аэропортовые сборы, наземное обслуживание и аэронавигацию.

Отметим, в I полугодии 2017 года у «Аэрофлота» была прибыль. Ее размер составил 2,3 млрд рублей. По итогам прошлого года чистая прибыль компании упала на 40% год к году. Она составила 23,06 млрд рублей.

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