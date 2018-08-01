УФАС Петербурга выиграло суд у оператора «Пулково» по бесплатной парковке Ведомство потребовало увеличить время бесплатной парковки

УФАС Петербурга выиграло суд у оператора «Пулково» ООО «Воздушные ворота северной столицы» по бесплатной парковке. Об этом антимонопольное ведомство сообщило в среду.

Решение принял 13 арбитражный апелляционный суд. Он подтвердил законность предупреждения, которое УФАС выдало оператору аэропорта.

Напомним, летом прошлого года «Воздушные ворота северной столицы» уменьшили с 15 до 10 минут разрешенный интервал бесплатной парковки. УФАС получила жалобы жителей на это решение. Рассмотрев вопрос, ведомство выдало предупреждение с требованием увеличить интервал до 15 минут. Компания выполнила требование, но решила обжаловать его в суде.