В деловом квартале «Невская Ратуша» появилось три новых арендатора Газпромбанк, Union Tobacco Factory и QBF

Компания «Галс-Девелопмент» продолжает развивать деловой квартал «Невская Ратуша», привлекая к сотрудничеству крупнейшие российские и международные компании. Новым арендатором комплекса стал один из крупнейших банков России – АО «Газпромбанк», открывший представительский офис в третьем корпусе делового квартала. Об этом в компании сообщили во вторник.

Ранее «Галс-Девелопмент» подписала долгосрочные договора с инвестиционной компанией QBF и Union Tobacco Factory – компанией-производителем и поставщиком табачной продукции, на аренду офисных помещений в БЦ «Невская Ратуша» общей площадью около 1,2 тыс. кв. метров. Брокерами сделки выступили ведущие консалтинговые компании Санкт-Петербурга.

«Невская Ратуша» – представительский бизнес-центр высокого класса в центральной части города, который полностью отвечает международным стандартам офисов класса «А» и является исключительным предложением на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. Мы отмечаем высокий интерес к нашему объекту со стороны крупных компаний из разных сегментов бизнеса и рассчитываем достигнуть 100% заполняемости до конца 2018 года», – комментирует Владимир Стригин, вице-президент – директор департамента коммерческого управления компании «Галс-Девелопмент».

Административно-деловой квартал «Невская Ратуша» расположен в Центральном районе города Санкт-Петербурга по адресу: Дегтярный переулок 11, лит. Б. Первая очередь проекта включает в себя три корпуса общей площадью около 170 тыс. кв. метров. Второй и третий корпус введены в эксплуатацию в 2013 году, главный корпус – в 2016 году.

Главный корпус квартала «Невская Ратуша» является штаб-квартирой тринадцати Комитетов Администрации г. Санкт-Петербурга. Во втором корпусе площадью 40 тыс. кв. метров располагается головной офис Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге. Арендаторами третьего корпуса – бизнес-центра площадью 28 тыс. кв. метров являются «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», «Герофарм», крупнейший производитель сетевого IT-оборудования Cisco, адвокатское бюро «Вертикаль» и ряд других компаний. Уровень вакансии БЦ «Невская Ратуша» составляет 5%. Третий корпус делового квартала «Невская Ратуша» находится в профессиональном управлении УК NAI Becar.

Компания «Галс-Девелопмент» входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов составляет 2,2 млн кв. м. Основным акционером компании является Банк ВТБ. За 2014-2017 гг. компания построила и ввела в эксплуатацию такие знаковые городские объекты, как «Центральный Детский Магазин на Лубянке», элитные кварталы «Литератор», Wine House, «Театральный Дом», МФК «IQ-квартал» в ММДЦ «Москва-Сити» и др. www.hals-development.ru.