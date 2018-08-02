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02.08.18 / 20:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Московские дизайнеры создали карту Петербурга в дополненной реальности

Можно переносить достопримечательности города на любую поверхность

Фото smartphone.ua

Московская студия «Урбика» создала приложение с картой Петербурга в дополненной реальности. Приложение появилось в AppStore в четверг.

С помощью сервиса можно переносить основные достопримечательности города на любую поверхность. Для этого нужно навести камеру на выбранное место, куда смартфон привяжет виртуальное изображение объекта. Приложение можно скачать бесплатно.

Напомним, в конце июля в Ленобласти запустили приложение «Работа всем».С помощью сервиса, который разработали в бирже труда, соискатели получают доступ ко всем доступным ваканчиям региона. Приложение уведомляет о собеседованиях, ярмарках вакансий и составляет подборки вакансий в соответствии с запросами пользователя.

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