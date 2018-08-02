Московская биржа закрылась в минусе Индекс Москбиржи - 2295,15; РТС - 1140,96

Торги на Московской бирже закрылись в четверг в красной зоне. Индекс Мосбиржи упал на 0,87% до 2295,15 пунктов. Индекс РТС снизился на 1,65% и составил 1140,96 пунктов.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, российские бенчмарки в четверг не смогли остаться в стороне от глобального негативного внешнего фона и просели. Индекс МосБиржи все ещё держится чуть выше 2300 пунктов, но снижение возможно в течение нескольких дней, если конъюнктура не изменится. Вероятный коридор колебаний в рублевом индикаторе на пятницу составляет 2280-2310 пунктов, а в индексе РТС, где продавцы активнее, он будет находиться в границах 1140-1155 пунктов.