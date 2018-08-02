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02.08.18 / 14:54 Новости / Россия и мир

Ученые нашли способ остановить облысение

Разработанный препарат проверили на грызунах

Фото: Storia.me

Американские ученые из университета Джонса Хопкинса установили, что синтетическое соединение D-PDMP может остановить облысение. Об этом в среду сообщает Naked Science.

Ученые испытали экспериментальный препарат на грызунах и выяснили, что он останавливает синтез жиров GSL, которые участвуют в активации воспалительных процессов и приводят к потере волос и воспалению кожи. Эксперты полагают, что дальнейшие исследования подтвердят уже имеющиеся результаты, и созданный препарат можно будет использовать для лечения ряда болезней.

Напомним, осенью южнокорейские ученые также разработали препарат для борьбы с облысением. Средство блокирует синтез двух белков, который препятствует регенерации волосяных фолликул. При эксперименте с мышами выяснилось, что рост волос у животных возобновляется через 28 дней.

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