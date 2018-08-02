Ученые нашли способ остановить облысение Разработанный препарат проверили на грызунах

Американские ученые из университета Джонса Хопкинса установили, что синтетическое соединение D-PDMP может остановить облысение. Об этом в среду сообщает Naked Science.

Ученые испытали экспериментальный препарат на грызунах и выяснили, что он останавливает синтез жиров GSL, которые участвуют в активации воспалительных процессов и приводят к потере волос и воспалению кожи. Эксперты полагают, что дальнейшие исследования подтвердят уже имеющиеся результаты, и созданный препарат можно будет использовать для лечения ряда болезней.

Напомним, осенью южнокорейские ученые также разработали препарат для борьбы с облысением. Средство блокирует синтез двух белков, который препятствует регенерации волосяных фолликул. При эксперименте с мышами выяснилось, что рост волос у животных возобновляется через 28 дней.