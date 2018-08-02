В кабинете главы Кежемского района Красноярского края провели обыски Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств

В кабинете главы Кежемского района Красноярского края Александра Шишкина прошли обыски. Об этом в среду сообщили в «АиФ Красноярск».

Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств. По версии следствия, он причастен к схеме, по которой начальник службы муниципального заказа, которого уже задержали, фиктивно устраивал работников на должность водителей и получал их зарплату. Предварительно сумма ущерба оценивается в 365 тыс. рублей.

Напомним, ранее с обысками пришли к замгубернатора Курганской области Сергею Чебыкину. Позже стало известно, что Чебыкин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако в правительстве региона сообщили, что он подал его еще до обысков. Чебыкин занимал пост замгубернатора с 2016 года.