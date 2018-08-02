Петербургский ретротрамвай изменит маршрут движения 4 и 5 августа Из-за дорожных работ

Петербургский ретротрамвай изменит маршрут движения 4 и 5 августа. Об этом «Горэлектротранс» сообщил в четверг.

Маршрут пройдет от Музея городского электрического транспорта до площади Тургенева, а затем повернет обратно. Причина изменения маршрута – дорожные работы на Старо-Петергофском проспекте.

Напомним, ретротрамвай курсирует по Петербургу каждые выходные. Он начал работу 21 апреля. Трамвай ходит два раза в день. Стоимость проезда – 200 рублей.