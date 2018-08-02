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02.08.18 / 14:03 Новости / Россия и мир

«Роснефть» договорилась с Grupa Lotos SA о поставках нефти в Польшу

До конца 2020 года

Фото АБН

«Роснефть» заключила с Grupa Lotos SA контракт на поставку нефти в Польшу. Об этом в российской компании сообщили в четверг.

Соглашение рассчитано до конца 2020 года и предполагает поставки в объеме от 6,4 до 12,6 млн тонн в этот период. В «Роснефти» отметили, что рост поставок «черного золота» в том числе предусмотрен стратегией компании «по созданию акционерной стоимости через повышение эффективности реализации нефти».

В 2013 году «Роснефть» и Grupa Lotos SA также договаривались о поставках нефти в Польшу. Соглашение предусматривало поставки 2014-2015 годах в объеме 2,4 млн тонн нефти в год. В 2016 году стороны продлили договор до конца 2017 года с увеличением ежегодного объема до 2,7 млн тонн нефти.

Добавим, Grupa Lotos SA — одна из крупнейших нефтегазовых компаний Польши. Она занимается добычей газа и нефти в Польше, Норвегии и Литве.

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