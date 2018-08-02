Оператор «Северного потока-2» разработал маршрут газопровода в обход Дании Стоимость проекта останется прежней

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2AG разработала альтернативный маршрут газопровода в обход Дании. Об этом в четверг сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер.

Таким образом, компании не нужно будет получать разрешение на строительство, передает ТАСС. При этом общая стоимость проекта не изменится и составит порядка 9,5 млрд евро, отметил Ляйтнер.

Добавим, «Северный поток-2» соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря. Для строительства газопровода требуется разрешение нескольких стран, по территории которых его проложат. Свое согласие уже дали Германия, Финляндия и Швеция. Ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран допускал, что газопровод проложат в обход Дании, если страна не выдаст разрешение.