Владелец «Питерлэнда» подтвердил информацию о закрытии торгового центра Закрыли по инициативе МЧС

Владелец «Питерлэнда» Александр Кожин подтвердил информацию о закрытии торгового центра. Заявление он сделал в четверг.

Торговый центр и аквапарк закрыли по инициативе МЧС, передает «Фонтанка» слова Кожина. Он отметил, что ведомство проверило здание после кемеровской трагедии. МЧС выдало предписание и дало отсрочку на устранение нарушений до 1 апреля следующего года. Позже давший отсрочку инспектор Курицын составил протокол о правонарушении и подал в суд.

Пресс-служба судебных приставов Петербурга подтвердила, что сотрудники ведомства стояли у «Питерлэнда» в четверг утром. Они были вооружены и не пускали посетителей в здание, исполняя судебное решение.

Согласно информации картотеки арбитражных дел, постановление о закрытии ТРЦ вынесли 18 июля текущего года. Оно выдано на 90 дней. Руководство «Питерлэнда» обжаловало решение суда. Торговый центр будет закрыт до рассмотрения апелляции.

Напомним, очевидцы сообщили, что «Питерлэнд» в четверг утром закрыт. Пользователи «ВКонтакте» заявили, что у входа в здание стоит охрана и никого не пускает. Ранее в Петербурге закрыли два других торговых центра. Причина аналогичная – нарушение пожарной безопасности.