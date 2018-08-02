Все новости

02.08.18 / 19:54 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный потратит на новогоднюю ярмарку 19 млн рублей

Ярмарка пройдет на Пионерской площади 1 января

Фото: rigma.info

Новогодняя ярмарка в Петербурге обойдется городу в 18,9 млн рублей. Это следует из информации, опубликованной в четверг на сайте госзакупок.

Сообщается, что победитель аукциона – ООО «Центр дополнительного образования для школьников». Подрядчик составит сценарий праздника, обеспечит участие актеров и воспитанников городских детских домов. Ярмарка пройдет на Пионерской площади 1 января.

Напомним, ранее сообщалось, что Смольный не нашел подрядчика на строительство троллейбусной линии на Ленинском проспекте. На конкурс не подали ни одной заявки. Сумма контракта при этом составляла 130,5 млн рублей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.