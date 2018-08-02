Смольный потратит на новогоднюю ярмарку 19 млн рублей

Новогодняя ярмарка в Петербурге обойдется городу в 18,9 млн рублей. Это следует из информации, опубликованной в четверг на сайте госзакупок.
Сообщается, что победитель аукциона – ООО «Центр дополнительного образования для школьников». Подрядчик составит сценарий праздника, обеспечит участие актеров и воспитанников городских детских домов. Ярмарка пройдет на Пионерской площади 1 января.
Напомним, ранее сообщалось, что Смольный не нашел подрядчика на строительство троллейбусной линии на Ленинском проспекте. На конкурс не подали ни одной заявки. Сумма контракта при этом составляла 130,5 млн рублей.
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