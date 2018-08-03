Число покупок одежды в России в июле 2018 года выросло на 13% за месяц Средний чек составил 2-2,1 тыс. рублей

Число покупок одежды в России в июле текущего года выросло на 13% за месяц. Об этом свидетельствуют данные анализа «Платформы ОФД», которая является дочерней компанией Сбербанка.

По данным организации, средний чек на покупку одежды снизился на 8%. При этом, число покупок обуви снизилось на 12%. Средний чек уменьшился на 3%. Аналитики считают, что причина снижения среднего чека в сезонных распродажах.

Также выросла выручка у продавцов одежды. Она стала больше на 3%. У продавцов обуви она снизилась на 14%.

Средний чек при покупке одежды в июле составил 2-2,1 тыс. рублей. В сегменте обуви – 1,6-1,7 тыс. рублей.

Добавим, в июне реальные располагаемые доходы россиян выросли на 0,2% год к году. Доход на одного человека составил 33,3 тыс. рублей. Он вырос на 3,2% год к году.