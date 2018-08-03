ФК «Зенит» и СФЛ заключили соглашение о сотрудничестве Первая совместная акция состоится 4 августа

ФК «Зенит» и Студенческая футбольная лига заключили соглашение об информационном и организационном сотрудничестве. Об этом в пятницу сообщили в СФЛ.

Первая совместная акция состоится 4 августа и будет приурочена к первой домашней игре «Зенита» в сезоне 2018-2019 против «Арсенала». Возле стадиона откроют надувное поле для студенческих команд, где также смогут поиграть и любые желающие. Сообщается, также, что Высший эшелон соревнований в СФЛ получит название «Зенит» Премьер-Лига».

Напомним, первая совместная игра петербургского клуба и Студенческой футбольного лиги «Зенит» Суперкубок» прошла в мае. Турнир проводился на Малой арене «Петровского» стадиона. Соревнования СФЛ проводятся при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, а также комитета по физической культуре и спорту Петербурга.