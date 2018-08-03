В Курортном районе Петербурга горит 1 га лесной подстилки Около Сестрорецка

В Курортном районе Петербурга горит 1 га лесной подстилки. Об этом в пятницу сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел около города Сестрорецк у Приморского шоссе, передает «Росбалт». Сотрудники МЧС на месте. По данным спасателей, площадь пожара уменьшается. В ведомстве отметили, что угрозы жилым строениям и населенным пунктам нет.

Добавим, на прошлой неделе Рослесхоз предупреждал о возможных пожарах в выходные в Ленобласти. Причины – пикники и жара. В ведомстве пояснили, что при сильной жаре пожар может возникнуть даже из-за небольшого огня.