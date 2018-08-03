Дефицит вагонов, обсуждение пенсионного возраста и «Роснефть». Итоги пятницы

РЖД в ожидании дефицита грузовых вагонов, а Минфин России решил закупить валюту на рекордную сумму. Госдума же планирует провести слушания по вопросу повышения пенсионного возраста. Участники проекта «Сахалин-1» ведут переговоры с «Роснефтью». В это время президент России Владимир Путин подписал законопроект о российских офшорах.

В РЖД снова ожидают сезонного дефицита грузовых вагонов. Осенью дефицит может составить 20,8 тыс. полувагонов.

Минфин закупит валюту на рекордные 383 млрд рублей в августе. Ведомство планирует ежедневно тратить по 16,7 млрд рублей.

Госдума проведет «большие» парламентские слушания по вопросу повышения пенсионного возраста. Их назначили на 21 августа.

Участники проекта «Сахалин-1» ведут переговоры с «Роснефтью» о решении спора на 89 млрд рублей. Они хотят решить вопрос в досудебном порядке.

Путин подписал закон о создании российских офшоров. Документ опубликовали портале правовой информации.