Китай отказался сократить объемы импорта иранской нефти Но и наращивать не будет

Власти США не смогли убедить Китай сократить импорт иранской нефти в связи с введением санкций в отношении Ирана. Об этом в пятницу передает Boomberg.

В то же время, по информации агентства, Пекин согласился не наращивать закупки нефти из Ирана. Американская делегация продолжает переговоры с Китаем и другими странами, пытаясь добиться от них отказа от импорта иранской нефти к ноябрю, когда будут введены новые санкции, отмечает Boomberg.

Добавим, Китай является одним из крупнейших покупателей иранской нефти. Ранее страна заявляла, что выступает против односторонних санкций, а также об увеличении импорта на 26% в июле.

В мае президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Также США восстанавливают санкции в отношении этой страны.