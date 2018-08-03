Приложение «Мосты Петербурга» стало лучшим в «Рейтинге Рунета 2018» В номинации «Государство и общество»

Мобильное приложение «Мосты Петербурга» получило первое место в конкурсе «Рейтинг Рунета 2018». Об этом в пятницу сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Победу присудили приложению в номинации «Государство и общество». В ней были также представлены сервисы таких организаций, как ГМИИ им. А.С. Пушкина, Лермонтовский музей-заповедник и другие. В конкурсе участвовали несколько сотен сайтов и приложений из всех регионов РФ.

Отметим, Всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений проводят ежегодно с 2010 года. Проекты оценивают по таким критериям, как дизайн и удобство для пользователей. Победителей выбирают путем народного голосования, экспертного голосования и голосования жюри на последнем этапе. Добавим, приложение «Мосты Петербурга» оповещает пользователей о разводке невских мостов в режиме реального времени.